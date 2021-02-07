Лацио — Кальяри: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Лацио» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Лацио»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Кальяри.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.