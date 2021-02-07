Хоффенхайм — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Хоффенхайм» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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