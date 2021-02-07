Денизлиспор — Антальяспор: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Денизлиспор» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Денизлиспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Денизлиспор» — «Антальяспор».

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