Брест — Бордо: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

Последний матч между собой: «Бордо» — «Брест» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Бордо». Коэффициент ставки — 3.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бордо»).
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