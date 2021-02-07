Бетис — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Бетис» 5:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Барселона».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.