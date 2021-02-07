Бетис — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

Последний матч между собой: «Барселона» — «Бетис» 5:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Барселона».
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