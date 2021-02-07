Бешикташ — Коньяспор: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Бешикташ» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бешикташ» — «Коньяспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бешикташ»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бешикташ — Коньяспор.

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