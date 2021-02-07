Беневенто — Сампдория: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Беневенто» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.36.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сампдория»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Беневенто» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.