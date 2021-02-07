Атлетик — Валенсия: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 18:15 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Атлетик» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Валенсия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.