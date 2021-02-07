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    Анкарагюджю — Сивасспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

    Анкарагюджю — Сивасспор: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Анкарагюджю» — «Сивасспор» в Суперлиге Турции.

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    Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Сивасспор» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Анкарагюджю»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Сивасспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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