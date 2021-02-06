Шальке 04 — РБ Лейпциг: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Шальке 04» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шальке 04» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 1.66.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шальке 04»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шальке 04» — «РБ Лейпциг».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.