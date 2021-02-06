Севилья — Хетафе: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Севилья» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Хетафе». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Хетафе».

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