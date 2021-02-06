Ньюкасл — Саутгемптон: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.83.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Саутгемптон».

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