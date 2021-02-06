Майнц — Унион: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Унион» — «Майнц» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Майнц»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Майнц — Унион.

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