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    Лион — Страсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

    Лион — Страсбург: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол Лига 1 Лион Страсбург Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лион» — «Страсбург» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Страсбург» — «Лион» 2:3 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 2.50.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Страсбург»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Страсбург.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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