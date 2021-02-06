Лион — Страсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Лион» 2:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 2.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Страсбург»).
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