Леванте — Гранада: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Гранада» — «Леванте» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Леванте»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Гранада».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.