Леванте — Гранада: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

Последний матч между собой: «Гранада» — «Леванте» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Леванте»).
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