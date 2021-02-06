Ланс — Ренн: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

Последний матч между собой: «Ренн» — «Ланс» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.20.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ланс»).
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