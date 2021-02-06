Ланс — Ренн: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ренн» — «Ланс» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ланс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ланс» — «Ренн».

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