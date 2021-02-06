Ювентус — Рома: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Рома» — «Ювентус» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Рома».

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