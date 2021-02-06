Истанбул Башакшехир — Фатих Карагюмрюк: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Фатих Карагюмрюк» — «Истанбул Башакшехир» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Фатих Карагюмрюк»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Фатих Карагюмрюк».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.