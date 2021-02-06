Фулхэм — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Фулхэм» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Вест Хэм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.