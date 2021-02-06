Фрайбург — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Фрайбург» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» — «Боруссия Д».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.