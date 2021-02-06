Фенербахче — Галатасарай: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Фенербахче» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Галатасарай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Галатасарай»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» — «Галатасарай».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.