Эльче — Вильярреал: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Эльче» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эльче» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.02.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вильярреал»).
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