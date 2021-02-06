Боруссия М — Кёльн: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Боруссия М» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Кёльн». Коэффициент ставки — 3.15.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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