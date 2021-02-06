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    Борнмут — Бирмингем Сити: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

    Борнмут — Бирмингем Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Борнмут» — «Бирмингем Сити» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Борнмут» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Борнмут»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Борнмут» — «Бирмингем Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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