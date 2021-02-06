Барнсли — Дерби Каунти: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Барнсли» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дерби Каунти»).
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