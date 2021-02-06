Байер — Штутгарт: смотреть онлайн трансляцию 06.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Байер» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 1.72.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Байер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Штутгарт».

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