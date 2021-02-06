Аугсбург — Вольфсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Аугсбург» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вольфсбург»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Вольфсбург».

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