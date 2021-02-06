Астон Вилла — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.02.2021

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Арсенал Лондон»).
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