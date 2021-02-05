Суонси — Норвич Сити: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Суонси» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Суонси» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 3.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Суонси» — «Норвич Сити».

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