Герта — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Герта» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Герта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Герта» — «Бавария».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.