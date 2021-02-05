Герта — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

Последний матч между собой: «Бавария» — «Герта» 4:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Герта»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Герта» — «Бавария».
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