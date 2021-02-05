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    Форталеза — Куритиба: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

    Форталеза — Куритиба: онлайн-трансляция матча начнется в 00:30

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 начнётся прямая трансляция матча «Форталеза» — «Куритиба» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Куритиба» — «Форталеза» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Форталеза»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Форталеза» — «Куритиба».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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