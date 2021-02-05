Фламенго — Васко да Гама: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Фламенго» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Васко да Гама». Коэффициент ставки — 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).

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