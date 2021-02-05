Фиорентина — Интер: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Интер» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.92.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фиорентина»).
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