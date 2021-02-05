Алавес — Вальядолид: смотреть онлайн трансляцию 05.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Алавес» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 2.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Алавес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Вальядолид».

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