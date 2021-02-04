Тоттенхэм — Челси: смотреть онлайн трансляцию 04.02.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Челси» — «Тоттенхэм» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

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