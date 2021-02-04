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    Тоттенхэм — Челси: смотреть онлайн трансляцию 04.02.2021

    Тоттенхэм — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Тоттенхэм» — «Челси» в английской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Тоттенхэм» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Челси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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