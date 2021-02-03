Реймс — Анже: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Анже» — «Реймс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реймс» — «Анже». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реймс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реймс» — «Анже».

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