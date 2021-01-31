Кротоне — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Кротоне» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Дженоа»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кротоне» — «Дженоа».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.