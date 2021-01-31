Кротоне — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Кротоне» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Дженоа»).
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