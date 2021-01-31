Кадис — Атлетико: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 18:15 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Кадис» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Атлетико».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.