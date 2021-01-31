Бешикташ — Трабзонспор: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Бешикташ» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Трабзонспор»).

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