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    Фулхэм — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

    Фулхэм — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Фулхэм Бернли
    В 17:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч «Фулхэм» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Фулхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 3.42.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Бёрнли».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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