Фулхэм — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 17:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Фулхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 3.42.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

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