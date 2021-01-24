Где смотреть Дижон — Страсбург: во сколько прямая трансляция матча во французской Лиге 1 24.01.2021

В 17:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Дижон» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дижон» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 1.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дижон»).

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