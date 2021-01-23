Генчлербирлиги — Трабзонспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Генчлербирлиги» — «Трабзонспор» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Трабзонспор»).

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