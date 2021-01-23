Где смотреть Фиорентина — Кротоне: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Италии по футболу 23.01.2021

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Кротоне» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Кротоне». Коэффициент ставки — 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фиорентина»).
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