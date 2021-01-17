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    Кротоне — Беневенто: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

    Кротоне — Беневенто: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Кротоне Беневенто Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 в Серии А начнётся матч «Кротоне» — «Беневенто».

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    Последний матч между собой: «Кротоне» — «Беневенто» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кротоне»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кротоне» — «Беневенто».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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