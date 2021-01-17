Интер — Ювентус: смотреть онлайн, прямая трансляция 17.01.2021

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Интер» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.12.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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