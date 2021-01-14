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    Коринтианс — Флуминенсе — смотреть онлайн прямую трансляцию 14.01.2021

    Коринтианс — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Коринтианс» — «Флуминенсе».

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Коринтианс» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коринтианс» — «Флуминенсе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коринтианс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Флуминенсе».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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