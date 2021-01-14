Арсенал Лондон — Кристал Пэлас — смотреть онлайн прямую трансляцию 14.01.2021

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Арсенал Лондон» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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