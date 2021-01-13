Тоттенхэм — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.01.2021

В 23:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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