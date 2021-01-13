Реал Сосьедад — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.01.2021

В 23:00 в Суперкубоке Испании начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Реал Сосьедад» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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