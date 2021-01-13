Палмейрас — Ривер Плейт — смотреть онлайн прямую трансляцию 13.01.2021

Последний матч между собой: «Ривер Плейт» — «Палмейрас» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Палмейрас» — «Ривер Плейт». Коэффициент ставки — 1.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ривер Плейт»).
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