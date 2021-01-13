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    Палмейрас — Ривер Плейт — смотреть онлайн прямую трансляцию 13.01.2021

    Палмейрас — Ривер Плейт: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол
    В 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес начнётся матч «Палмейрас» — «Ривер Плейт».

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    Последний матч между собой: «Ривер Плейт» — «Палмейрас» 0:3 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Палмейрас» — «Ривер Плейт». Коэффициент ставки — 1.62.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ривер Плейт»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» — «Ривер Плейт».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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